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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu ve silahlar dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 23:28
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 23:28
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, evlerinde yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirilen iki kişi tutuklandı.

Operasyon Detayları

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir ikamette uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine, anında harekete geçerek operasyon düzenledi.

Ele Geçirilen Maddeler

Gerçekleştirilen aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi:

  • 187 sentetik ecza
  • 18 uyuşturucu hap
  • 5 kilo 241 gram esrar
  • 2 hassas terazi
  • 1 adet uzun namlulu silah ve mermileri
  • Suçtan elde edildiği değerlendirilen 135 bin 730 TL, 600 dolar ve 290 avro nakit

Tutuklama Süreci

Operasyona katılan ekipler, gözaltına aldıkları S.Ç. (44) ve M.B. (36) isimli şahısları, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk etti. Hakimlik, her iki şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi. Sonuç

Bu operasyon, İzmir'deki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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