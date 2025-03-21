İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu Düzenlendi

İzmir'in Bornova ilçesinde, Uyuşturucu Suçlarıyla Mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda iki zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alarak hızlı bir çalışma başlattı.

Operasyon ve Ele Geçirilen Uyuşturucu

Polis ekipleri tarafından takibe alınan bir araç Bornova ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada narkotik köpeği "Alis" ile birlikte toplamda 6 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Bu operasyonda araçta bulunan M.Y. ve Y.H. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

Adli Süç Süreci

Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.