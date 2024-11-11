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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Zanlı Gözaltında

İzmir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 8 kilo 158 gram esrar ve 4 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 11:34
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Zanlı Gözaltında

İzmir'de yapılan uyuşturucu operasyonları kapsamında toplamda 8 kilo 158 gram esrar ve 4 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı kentlerden İzmir'e uyuşturucu sevk edileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Polisin gerçekleştirdiği operasyon sırasında, Kemalpaşa ilçesinde tespit edilen bir araç durdurularak arama yapıldı. Araçta 4 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu ve 4 zanlı gözaltına alındı.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen bir diğer operasyonda, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, belirlenen bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığına dair bilgi edindi. Narkotik dedektör köpeği Rex ile düzenlenen baskında 8 kilo 158 gram esrar, 29 kök kenevir bitkisi, hassas terazi ve kenevir yetiştirme malzemeleri ele geçirildi. Bu operasyonda da 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'deki bu uyuşturucu operasyoları, il genelinde artan uyuşturucu ticareti ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kilo 158 gram esrar ve 4 kilo 500 gram sentetik...

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kilo 158 gram esrar ve 4 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kilo 158 gram esrar ve 4 kilo 500 gram sentetik...

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kilo 158 gram esrar ve 4 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

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