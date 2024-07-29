İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, 37 kilogram esrar, 3 kilogram kokain, 18 bin uyarıcı hap ve 8 bin sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 7 kişi tutuklandı.

Detaylar ve Operasyon Süreci

Baskınlar, Bornova ve Karabağlar ilçelerinde belirlenen 5 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Bu operasyon, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen geniş kapsamlı bir çalışma çerçevesinde yapıldı.

Gözaltılar ve Tutuklamalar

Adreslerde yapılan aramalar sonucunda toplamda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla bağlantılı olarak 7 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandılar.

Uyuşturucuları Saklamanın Yolu

Özellikle dikkat çeken bir detay, zanlıların narkotik köpeklerinin koku almasını engellemek için uyuşturucu paketlerinin arasına balık yerleştirmeleri oldu. Bu görüntüler, operasyon anında çekilen kayıtlarla tespit edildi.