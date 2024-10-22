İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda 12 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Operasyon Detayları
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu maddelerin kente getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda Kemalpaşa ilçesinde şüphe üzerine bir araç durduruldu.
Gözaltı ve Tutuklama Süreci
Durdurulan araçta yapılan aramada 12 kilo 200 gram skunk maddesi bulundu. Araç sürücüsü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 12 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.