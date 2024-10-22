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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

İzmir Kemalpaşa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 12.2 kg skunk ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 14:52
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda 12 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Operasyon Detayları

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu maddelerin kente getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda Kemalpaşa ilçesinde şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Durdurulan araçta yapılan aramada 12 kilo 200 gram skunk maddesi bulundu. Araç sürücüsü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Önemli Not: Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam etmektedir.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 12 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli...

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 12 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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