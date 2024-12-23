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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

İzmir'de düzenlenen operasyonda 412 bin 286 sentetik ecza ele geçirilirken, 2 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 11:07
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonları Başarıyla Sonuçlandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonlarla önemli başarılar elde etti. Yapılan çalışmalar sonucunda 412 bin 286 sentetik ecza ele geçirildi ve yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Otomobil ve Park Halindeki Araçta Yapılan Aramalar

Görevli ekipler, kente uyuşturucu getireceği tespit edilen bir otomobili takip etmeye başladı. Bayraklı ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramalarda, sürücü koltuğunun altına gizlenmiş 12 gram kokain ve 22 pakete ulaşılmasına sebep olan mıknatıslı özel bir düzenek bulundu. Bu olayın ardından R.Z. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Ekibin Karşıyaka ilçesinde gerçekleştirdiği bir diğer operasyonda ise bir park halindeki araçta 412 bin 286 sentetik ecza yakalandı. Bu operasyon neticesinde V.Ş. gözaltına alındı.

Her iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 412 bin 286 sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına...

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 412 bin 286 sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

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