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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı; 10 kilo uyuşturucu ve 19 bin sentetik ecza ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 17:42
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

İzmir'in iki ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, toplamda 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

İlk operasyon, Bornova ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik bir evde yapıldı. Yapılan aramada, 10 kilo 835 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve A.D. ile G.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

İkinci operasyon ise Konak ilçesinde, bir ikamette yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğuna dair ihbar üzerine gerçekleştirildi. Burada yapılan aramada, 19 bin 320 gram sentetik ecza ele geçirildi ve S.Y. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

İzmir'in iki ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli...

İzmir'in iki ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İki evde yapılan aramada 10 kilo 835 gram uyuşturucu ile 19 bin 320 sentetik ecza ele geçirildi.

İzmir'in iki ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli...

İzmir'in iki ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İki evde yapılan aramada 10 kilo 835 gram uyuşturucu ile 19 bin 320 sentetik ecza ele geçirildi.

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