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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 219 kilo sentetik uyuşturucu ile 412 bin adet ecza ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 13:15
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonları Üzerine Gözaltılar

İzmir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplamda 219 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ve 412 bin 286 adet sentetik ecza ele geçirildi. Bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Operasyondan Detaylar

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balçova ilçesinde bir adreste uyuşturucu madde saklandığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Yapılan aramalarda, 219 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak J.E. ve F.M. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Karşıyaka'daki Ayrı Operasyon

Polis ekipleri, aynı zamanda Karşıyaka ilçesinde park halinde bulunan bir hafif ticari araçta arama gerçekleştirdi. Bu aramada, 412 bin 286 adet sentetik ecza bulundu ve V.Ş. isimli şüpheli gözaltına alındı. V.Ş.'nin ifadesi doğrultusunda, bir depoda yapılan aramada sentetik eczaları basmak için kullanılan makine de ele geçirildi.

Şüphelilerin Durumu

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından...

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 219 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ile 412 bin 286 adet sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından...

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 219 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ile 412 bin 286 adet sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

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