İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 53 Bin Sentetik Ecza ve 2 Tutuklama

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir Il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Konak ilçesindeki bir iş yerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

53 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Yapılan aramada toplam 53 bin sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonun ardından gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama Süreci

Adliyeye çıkarılan şüpheliler, hakimlik tarafından tutuklandı. Bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.