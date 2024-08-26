İzmir'de Uyuşturucu Taşıyan İki Zanlı Tutuklandı

İzmir'de Uyuşturucu Kaçakçılarına Operasyon

İzmir'in Konak ilçesinde, şehirler arası uyuşturucu taşıdığı tespit edilen iki kişi, emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizli'den İzmir'e uyuşturucu getiren F.B. (23) ve O.P. (25) adlı şüphelilerin peşine düştü. Ekipler, şüphelileri durdurmak için dur ihtarında bulundu ancak zanlılar, kullandıkları aracı Kaynaklar mevkisi'nde bırakarak ormana kaçmayı başardılar.

Kovalamaca Sonucu Yakalandılar

Kovalamaca sonucunda, emniyet güçleri iki şüpheliyi yanlarında buldukları 2 kilo 50 gram uyuşturucuyla birlikte yakaladı. Yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.