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İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 17:53
İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 8 Gözaltı, Tutuklama Geldi

İzmir'de gerçekleştirilen büyük bir uyuşturucu satışı operasyonu sonucunda 8 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Aliağa, Bergama, Dikili ve Menemen ilçelerinde uyuşturucu satışı yapan suçluları hedef aldı.

Eş Zamanlı Baskınlar ve Ele Geçirilen Maddeler

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, 8 şüpheli başarılı bir şekilde yakalandı. Operasyon sırasında ekipler, toplam 3,802 sentetik ecza, 53 gram sentetik uyuşturucu, 199 gram esrar, 14 uyuşturucu hap, 3 tabanca ve 48 mermi ele geçirdi.

Adliyeye Sevk ve Tutuklama Süreci

Emniyetteki işlemlerinin ardından, gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklama kararı verilen şüphelilerin uyuşturucu ticaretiyle ilgili soruşturma devam etmekte.

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