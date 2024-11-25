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İzmir'de Uyuşturucu ve Silah Ticareti Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu ve silah ticareti yapan 3 kişi düzenlenen operasyonla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 00:07
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 00:15
İzmir'de Uyuşturucu ve Silah Ticareti Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

İzmir'de Uyuşturucu ve Silah Ticareti Operasyonu

İzmir'in Buca ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu ve silah ticareti operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, iki evde uyuşturucu ve silah ticareti yapıldığı yönündeki bilgilerin ardından başlattıkları çalışma sonucunda düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 60 yaşındaki Y.B., 54 yaşındaki C.A. ve 41 yaşındaki S.Ş. yakalandı.

Operasyon Detayları

Polis, teknik ve fiziki bir takip ile belirlediği adreslere baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 11 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 15 şarjör, bir miktar sentetik ecza ile madeni para baskı kalıbı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve burada tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu ve silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli...

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu ve silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Aramalarda, 11 tabanca, 5 kuru sıkı tabanca,15 şarjör, bir miktar sentetik ecza ile madeni para baskı kalıbı ele geçirildi.

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