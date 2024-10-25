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İzmir'de Yabancı Uyrukluların Gasbedilmesi Olayında 5 Tutuklama

Kemalpaşa'da düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu kişileri gasbeden 5 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 18:53
İzmir'de Yabancı Uyrukluların Gasbedilmesi Olayında 5 Tutuklama

İzmir'de Yabancı Uyruklu Kişilere Gasb Olayı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtan 5 şahıs, yabancı uyruklu bireyleri gasbetmekten tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 23 Ekim'de İzmir-Ankara yolu üzerindeki Ankara Caddesi'nde şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan üst aramalarında, 2 adet ruhsatsız tabanca ile fişekler ele geçirildi. Ayrıca, araçta 15 cep telefonu bulundu.

Gözaltına Alınma ve Tutuklama Süreci

Polis, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yönlendirmesiyle yürütülen soruşturma sırasında, cep telefonlarında yapılan incelemelerde, bir evde çok sayıda kişinin yere yüzüstü yatırıldığı ve ellerinin plastik kelepçelerle bağlandığı bir fotoğraf tespit edildi. Fotoğrafta, 2 şüphelinin tabanca ile bu kişilerle beklediği görüldü.

Dolandırıcılık ve Yöntemleri

Soruşturmanın derinleştirilmesi ile 5 şüphelinin göçmen kaçakçılığı yapan organizatörlerle bağlantı kurarak, yabancı uyruklu kişileri Yunanistan'a kaçırmak için anlaşma yaptıkları fakat daha sonra bu kişileri bir araziye bırakıp organizatörleri dolandırmaya çalıştıkları belirlendi. Şüpheliler, 15 yabancı uyruklu kişiyi günübirlik kiraladıkları bir evde tutmuş, organizatörün para vermemesi üzerine kendileri de polis süsü vererek baskın düzenlediklerini ifade ettiler.

Mağdurların Tespiti

Yabancı uyruklu kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için yapılan çalışmalar sonucunda Suriye uyruklu 4 kişinin Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet ettikleri belirlendi ve ifadeleri alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, hakimlik kararıyla tutuklandı.

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