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İzmir'de Yalnız Yaşayan Kadının Kemikleri İstanbul'da İncelenecek

İzmir'in Konak ilçesinde yalnız yaşayan 87 yaşındaki Gülşen Çoğulu'nun kemikleri detaylı inceleme için İstanbul'a gönderildi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 13:17
İzmir'de Yalnız Yaşayan Kadının Kemikleri İstanbul'da İncelenecek

İzmir'de Şok Olay: Yalnız Yaşayan Kadının Kemikleri İnceleniyor

İzmir'in Konak ilçesinde, 87 yaşındaki Gülşen Çoğulu'nun uzun süre önce vefat ettiği ortaya çıktı. Kadının kemikleri, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Barbaros Mahallesi'nde, yalnız yaşadığı evinde cesedinin çürümüş halde bulunan Gülşen Çoğulu'nun ölümüne dair soruşturma sürüyor. İzmir Adli Tıp Kurumu'na teslim edilen kemik parçaları, detaylı incelemeler için İstanbul'a yollandı.

Komşuları Olayı Fark Edemedi

Yaşlı kadının yaşadığı 5 katlı apartmanın sakinlerinden Kıral İlter, gazetecilere yaptığı açıklamada, binaya 2 yıl önce taşındığını ve Çoğulu'nu tanımadığını belirtti. İlter, evin 2-3 yıl önce boş olduğunu duyduklarını ifade ederek, “Yukarıda herhangi birine rastlamadık, hiç ses gelmiyordu. Geçen sene ağır bir koku vardı ama bunu hayvanın öldüğüne yorduk. Ceset kokusunu nasıl ayırt edeceğimizi bilemedik.” dedi.

Ayrıca, komşulardan Pervin Acar, 10 yıldır apartmanda ikamet ettiğini ve birkaç kez Çoğulu'na su ikram ettiğini, onu iyi bir insan olarak nitelendirdiğini dile getirdi.

Olayın Gelişimi

Barbaros Mahallesi'ndeki apartmanda yalnız yaşayan Gülşen Çoğulu'dan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ve sağlık ekipleri, kadının cesedinin çürümüş olduğunu ve yalnızca kemiklerle karşılaştıklarını tespit etti. Yapılan araştırmalara göre, Çoğulu'nun eşinin 23 yıl önce hayatını kaybettiği ve çocuğunun bulunmadığı öğrenildi. Yakınları ise uzun süredir kendisiyle iletişim kuramadıkları için polis merkezine başvuruda bulunduklarını ifade etti.

İzmir'in Konak ilçesinde yalnız yaşadığı evinde uzun süre önce vefat ettiği belirlenen 87...

İzmir'in Konak ilçesinde yalnız yaşadığı evinde uzun süre önce vefat ettiği belirlenen 87 yaşındaki kadının kemikleri, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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