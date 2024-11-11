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İzmir'de Yangın Faciası: 5 Kardeş Hayatını Kaybetti

İzmir'de çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti, annesi gözaltına alındı. Yangının sebebi elektrik sobası olarak değerlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 23:51
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 00:30
İzmir'de Yangın Faciası: 5 Kardeş Hayatını Kaybetti

İzmir'de Yangın Faciası: 5 Kardeş Hayatını Kaybetti

İzmir'in Selçuk ilçesinde, korkunç bir yangın sonucu 5 kardeş, hayatlarını kaybetti. Olay, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında dışarıda olan anne Melisa Sinem Akcan (27), durumu öğrendikten sonra eve döndü. Ancak, duman nedeniyle aynı odada bulunmaları sonucu 5 kardeş arasında 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kardeş ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden kardeşlerin isimleri: Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) olarak belirlendi.

Olay esnasında hastaneye giden anne Akcan, fenalaşarak tedavi altına alındı ve soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verildi. Akcan'ın hastanede tedavi gördükten sonra emniyete götürüleceği belirtildi.

Öte yandan, çocukların babasının cezaevinde olduğu ve yangın sırasında evde yalnız oldukları kaydedildi. Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, hastanede yetkililerden bilgi alarak olayla ilgili gelişmeleri takip etti.

Kardeşlerin cenazeleri, hastanedeki işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yangının, bir elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İzmir'in Selçuk ilçesinde, evde çıkan yangında 5 kardeş öldü. Hastanede tedavi gören anne Akcan...

İzmir'in Selçuk ilçesinde, evde çıkan yangında 5 kardeş öldü. Hastanede tedavi gören anne Akcan hakkında, soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Anne Akcan'ın bu gece hastanede tedavi göreceği, tedavisi sonrası emniyete götürüleceği belirtildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde, evde çıkan yangında 5 kardeş öldü. Hastanede tedavi gören anne Akcan...

İzmir'in Selçuk ilçesinde, evde çıkan yangında 5 kardeş öldü. Hastanede tedavi gören anne Akcan hakkında, soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Anne Akcan'ın bu gece hastanede tedavi göreceği, tedavisi sonrası emniyete götürüleceği belirtildi.

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