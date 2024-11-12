İzmir'de Yangın Faciası: Anne Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

İzmir Selçuk'ta Yangın Faciası

İzmir'in Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen yangında 5 kardeş hayatını kaybetti. Yangın sonrası gözaltına alınan anne Melisa Sinem Akcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Süreç Başladı

Kardeşlerinin cenaze törenine katılmak üzere polis nezaretinde Tahsinağa CamisiSelçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Akcan, hastaneden adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimlikte yapılan işlemler sonucunda, Akcan'a yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olayın Detayları

Yangında yaşamını yitiren kardeşlerin isimleri ise şöyle: Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut (1). Anne Akcan'ın ifadesine göre, evden hurdacıdan parasını almak için kısa bir süreliğine ayrıldığını ve yangının çıktığını fark ettiğinde geri döndüğünde evde bir yangın yaşandığını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.