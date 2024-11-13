İzmir'de Yangında Engelli Birey Hayatını Kaybetti, Annesi Yaralandı

İzmir'de Trajik Yangın Olayı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen yangında bedensel engelli bir kişi hayatını kaybetti. Oğlunu kurtarmak isteyen annesi ise yaralandı.

Olay, Ulucak Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde 40 yaşındaki Umut Ç'nin yaşadığı evde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı. Yangını fark eden anne, hemen içeri girerek oğlunu kurtarmaya çalıştı.

Yangın ihbarı üzerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine hızla sevk edildi. Yangındaki hızlı müdahaleyle alevler kontrol altına alındı ancak yazık ki yalnız yaşayan Umut Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan anne ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, başta mahalle sakinleri olmak üzere herkes için büyük bir üzüntü kaynağı oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.