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İzmir'de Yaralı Akdeniz Foku Denize Kavuşturuldu

İzmir'de yaralı şekilde bulunan Zeytin isimli Akdeniz foku, tedavisinin ardından denizle buluştu.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 10:23
İzmir'de Yaralı Akdeniz Foku Denize Kavuşturuldu

İzmir'de Yaralı Akdeniz Foku 'Zeytin' Yeniden Doğaya Salındı

İzmir'de kayalıklara çarparak yaralanan bir Akdeniz foku, tedavi sürecinin ardından yeniden denizle buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgeden gelen ihbar üzerine Güzelbahçe sahilinde bitkin halde bulunan dişi fok, İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

Yaraların Tedavisi ve İsimlendirme

Bir yaşından büyük ve 2 metre uzunluğunda olan 90 kilogram ağırlığındaki foku, veteriner hekimler bir dizi tedavi sürecine tabi tuttu. Çarpmanın etkisiyle göz ve ağız çevresinde yaralar oluşan foka, ahtapot ve balıkla 3 gün boyunca besleme yapıldı. Bu süreçte görevliler, foka "Zeytin" adını verdiler.

Denize Salınışı

Tedavi süreci tamamlanan Zeytin, Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Foça'daki eğitim ve dinlenme tesisleri sahilinde denize bırakıldı.

Koruma Çabaları ve Popülasyon Durumu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Sinan Okçuoğlu, Foça ve Karaburun bölgesinde yaklaşık 40 Akdeniz fokunun yaşadığını aktardı. Dünya genelinde ise sayılarının azaldığını ve günümüzde sadece bin civarında Akdeniz fokunun bulunduğunu belirten Okçuoğlu, bu türün korunmasının önemine dikkat çekti. Okçuoğlu, "Zeytin'i sağlığına kavuşturduktan sonra yeniden denize bıraktık. Dişi olması ve üreme yeteneğine sahip olması bizim için çok kıymetli. Bu canlıların doğada yaşamasını sağlamak büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

İzmir'de kayalıklara çarptığı için yaralanan Akdeniz foku, tedavisinin ardından yeniden denizle...

İzmir'de kayalıklara çarptığı için yaralanan Akdeniz foku, tedavisinin ardından yeniden denizle buluştu. Güzelbahçe sahilinde bitkin halde bulunan fok, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda veteriner hekimlerce tedavi edildi.

İzmir'de kayalıklara çarptığı için yaralanan Akdeniz foku, tedavisinin ardından yeniden denizle...

İzmir'de kayalıklara çarptığı için yaralanan Akdeniz foku, tedavisinin ardından yeniden denizle buluştu. Güzelbahçe sahilinde bitkin halde bulunan fok, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda veteriner hekimlerce tedavi edildi.

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