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İzmir'de Yaralı Geyiğin Ateşli Silahla Vurulduğu Tespit Edildi

Kemalpaşa'da yaralı bulunan geyiğin ateşli silahla vurulduğu belirlendi, tedavisi devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 12:28
İzmir'de Yaralı Geyiğin Ateşli Silahla Vurulduğu Tespit Edildi

İzmir'de Yaralı Kızıl Geyiğin Tedavi Süreci

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir fabrika bahçesinde yaralı halde bulunan kızıl geyiğin, ateşli silahla vurulduğu tespit edildi. Olay, 7 Ekim'de gerçekleşti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Müdahalesi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaralı geyiği tedavi edilmek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na götürdü. Burada yapılan kontroller sonucunda geyiğin sol ön ayağında ateşli silahla yaralanmalara rastlandı.

Veteriner Hekim Açıklamaları

Veteriner hekim Şükrü Erdem Onur, "Geyiği anesteziye alarak tedaviye başlattık. Röntgen çekiminde ayağında kırık tespit ettik. Üzerinde çok sayıda saçma mevcut," dedi. Onur, geyiğin ayağının oldukça kötü durumda olduğunu ve 4-5 yaşlarında olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Operasyon Süreci

Onur, "Geyik, önümüzdeki hafta ortopedi operasyonuna alınacak. Bu zorlu bir süreç olacak. Yaklaşık 1,5 yıldır bu şekilde doğada yaşadığını düşünüyoruz. Amacımız onu sağlığına kavuşturup yeniden doğal yaşam alanına bırakmak" diye ifade etti.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde fabrika bahçesinde yaralı halde bulunan ve Doğa Koruma ve Milli...

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde fabrika bahçesinde yaralı halde bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği kızıl geyiğin İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan klinikteki tedavisi sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, veteriner hekimlerin yaptığı taramada, geyiğin ateşli silahla sol ön ayağından vurulduğu belirlendi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde fabrika bahçesinde yaralı halde bulunan ve Doğa Koruma ve Milli...

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde fabrika bahçesinde yaralı halde bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği kızıl geyiğin İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan klinikteki tedavisi sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, veteriner hekimlerin yaptığı taramada, geyiğin ateşli silahla sol ön ayağından vurulduğu belirlendi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde fabrika bahçesinde yaralı halde bulunan ve Doğa Koruma ve Milli...

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde fabrika bahçesinde yaralı halde bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği kızıl geyiğin İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan klinikteki tedavisi sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, veteriner hekimlerin yaptığı taramada, geyiğin ateşli silahla sol ön ayağından vurulduğu belirlendi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde fabrika bahçesinde yaralı halde bulunan ve Doğa Koruma ve Milli...

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde fabrika bahçesinde yaralı halde bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği kızıl geyiğin İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan klinikteki tedavisi sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, veteriner hekimlerin yaptığı taramada, geyiğin ateşli silahla sol ön ayağından vurulduğu belirlendi.

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