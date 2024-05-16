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İzmir’de yasa dışı bahis operasyonu: 24 kişi gözaltında

İzmir merkezli olarak gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonları sonucunda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 16.05.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 12:05
İzmir’de yasa dışı bahis operasyonu: 24 kişi gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen ve Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı bahis ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçlarından 24 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin sahte site açarak, ‘evde ek iş’; ‘paketleme işi’; ‘belediye yardımı’ gibi sahte ilan ve yalan bilgilerle başkalarına ait kişisel verileri ele geçirdikleri tespit edildi. Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçiren şahısların, bilgisi ve rızası olmadan bu kişilerin adına hesap oluşturdukları ve yasa dışı bahis paralarını transfer ettikleri de belirlendi. Bunun üzerine 27 zanlının yakalanması için operasyon başlatıldı.

İzmir merkezli olmak üzere 11 ilde yapılan operasyonlarda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca operasyonlarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu. 3 şüphelinin ise arama çalışması devam ediyor.

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