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İzmir'de Yılbaşı İçin Güvenlik Denetimleri Arttı

İzmir'de polis ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında asayiş ve güvenliği sağlamak amacıyla denetimlerde bulundu.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 21:39
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 21:44
İzmir'de Yılbaşı İçin Güvenlik Denetimleri Arttı

İzmir'de Yılbaşı Denetimleri Sıkılaştı

İzmir'de polis ekipleri, yılbaşı kutlamaları öncesi güvenliği artırmak amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin birçok önemli noktasında kontrol noktaları oluşturarak denetimlerini sürdürüyor.

Araç Kontrolleri ve Alkol Testleri

Yılbaşı akşamında asayişin sağlanması için yapılan denetimlerde, ekipler durdurdukları araçların evraklarını dikkatlice inceledi ve sürücülere alkol testi uyguladı. Kural ihlali yapan ve alkollü araç kullanan sürücülere ise cezai işlemler yapıldı.

Devriye Görevinde ATV Motorlu Ekipler

Ayrıca, yaya yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda ATV motorlu polis timi devriye görevi üstlendi. Bu önlemler, İzmir genelinde güvenlik önlemlerinin artırılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İzmir'de polis ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu. Ekipler yaya...

İzmir'de polis ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu. Ekipler yaya yoğunluğunun yaşandığı alanlarda devriye görevini yürüttü.

İzmir'de polis ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu. Ekipler yaya...

İzmir'de polis ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu. Ekipler yaya yoğunluğunun yaşandığı alanlarda devriye görevini yürüttü.

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