İzmir'de Yunanistan'ın ihlali sonucu denizde mahsur kalan göçmenler kurtarıldı

Yunanistan'ın İhlali Sonucu Denize Açılan Göçmenler Tehlikede:



Ege Denizi'nde son yıllarda artan düzensiz göç dalgası, insanlık dramına sahne olmaya devam ediyor. Yunanistan'ın insanlık dışı uygulamaları sonucu Türk kara sularına geri itilen göçmenler, canlarını tehlikeye atarak deniz yolculuğuna çıkıyor. Bu trajik olaylardan biri de 1 Temmuz 2024 tarihinde İzmir'in Karaburun ilçesinde yaşandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan alınan bilgilere göre, Karaburun ilçesi açıklarında bir lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine harekete geçildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 39 düzensiz göçmeni kurtardı.



Kurtarılan Göçmenler Sağlık Kontrolünden Geçirildi:

Denizden kurtarılan 39 düzensiz göçmen, ilk müdahalenin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık durumları iyi olan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri Türk kara sularına geri itmesi ve bu durumun insan canına mal olması, uluslararası alanda tepkilere yol açıyor

