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İzmir'de Yürek Burkan Olay: Eski Sevgili Cinayeti ve İntihar

İzmir Karşıyaka'da eski sevgilisini öldüren Serdal Çelik intihar etti. Olay anında kızının da evde olduğu öğrenildi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 11:06
İzmir'de Yürek Burkan Olay: Eski Sevgili Cinayeti ve İntihar

İzmir'de Trajik Bir Olay

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen olayda, 29 yaşındaki Serdal Çelik, eski sevgilisi 32 yaşındaki Berrin Yılmaz ile yaşadığı tartışmanın ardından, Yılmaz'ı tabancayla öldürdü ve ardından aynı silahla intihar etti.

Olayın Ayrıntıları

Alınan bilgilere göre, Demirköprü Mahallesi 6170 Sokak'taki Yılmaz'ın evine giden Çelik, burada yaşanan tartışma sırasında silahını çekerek Yılmaz'a ateş açtı. Olayın hemen ardından Çelik, aynı silahla kendi hayatına son verdi.

Sağlık ve Güvenlik Ekipleri Olay Yerinde

İhbar üzerine vakit kaybetmeden olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından, her iki kişinin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay Anında Kızının Evde Olması

Olay sırasında, Yılmaz'ın 17 yaşındaki kızı B.M.'nin de evde bulunması, durumu daha da dramatik hale getirdi. Yetkililer, konuya ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

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