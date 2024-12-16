İzmir'de Yurt Dışına Geçiş Hazırlığı Yapan 37 Kişi Yakalandı!

İzmir'de Yurt Dışına Geçişte Büyük Operasyon

İzmir'de, yurt dışına geçiş hazırlığı yapan 37 kişi güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Detaylar Ortaya Çıktı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen göçmen kaçaklığıyla mücadele çalışmaları hız kazandı. Ekiplerin, bazı şahısların yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu bilgisini almasının ardından geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

Yakalananların Kimlikleri Belirlendi

Operasyon sırasında yakalanan 37 kişi arasında 2'sinin FETÖ üyesi eski asker, 6'sının ise PKK üyesi olduğu tespit edildi. Ayrıca, PKK üyesi şüphelilerden birinin, 2015 yılında bir korucunun şehit edilmesiyle ilgili 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.