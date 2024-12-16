DOLAR
34,96 0,01%
EURO
36,75 -0,03%
ALTIN
2.988,92 -0,41%
BITCOIN
3.655.451,18 -1,4%

İzmir'de Yurt Dışına Geçiş Hazırlığı Yapan 37 Kişi Yakalandı!

İzmir'de yurt dışına çıkış hazırlığında olan 37 kişi yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yapan 4 kişi de gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 12:07
İzmir'de Yurt Dışına Geçiş Hazırlığı Yapan 37 Kişi Yakalandı!

İzmir'de Yurt Dışına Geçişte Büyük Operasyon

İzmir'de, yurt dışına geçiş hazırlığı yapan 37 kişi güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Detaylar Ortaya Çıktı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen göçmen kaçaklığıyla mücadele çalışmaları hız kazandı. Ekiplerin, bazı şahısların yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu bilgisini almasının ardından geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

Yakalananların Kimlikleri Belirlendi

Operasyon sırasında yakalanan 37 kişi arasında 2'sinin FETÖ üyesi eski asker, 6'sının ise PKK üyesi olduğu tespit edildi. Ayrıca, PKK üyesi şüphelilerden birinin, 2015 yılında bir korucunun şehit edilmesiyle ilgili 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 2025'te Sizi Neler Bekliyor?

Borsa İstanbul Haftaya %0,21 Yükselişle Başladı

Kredi Kartı Limitlerinde Şok Düşüş: Yeni Düzenleme Geliyor

BİM 24 Aralık 2024 Aktüel Kataloğu: Şaşırtan İndirim Fırsatları Burada!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı: İBB'den Yeni Gelişmeler
2
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF'ten 'Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı'
3
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 2025'te Memur Maaşlarına %15 Ek Zam Talebi
4
Kayseri'de İş Kazası: Makineye Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti
5
Rusya, Donetsk'te Yelizavetovka'yı Ele Geçirdi
6
Suriyeli Rezak Ailesi, Adıyaman'dan Ülkelerine Dönüş Yolu Açtı
7
İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 2025'te Sizi Neler Bekliyor?

2025 Yılında Yengeçleri Bekleyen Değişim ve Fırsatlar

Yapı Kredi Promosyonu 79.900 TL'ye Yükseldi!

2025 Yılında İkizler ve Yükselen İkizleri Sürpriz Gelişmeler Bekliyor!

Garanti BBVA, Mobil Uygulamasındaki Yatırım Menüsünü Yeniledi

Boğa ve Yükselen Boğalar İçin 2025 Yılı Yorumları! 2025'te Boğaları Neler Bekliyor?

Dinçer Güner'in 2025 Burç Yorumları: Koç ve Yükselen Koç Burçlarını 2025'de Neler Bekliyor?

Asgari Ücrette Sürpriz Gelişmeler: 2025'te Beklenen Zam Oranı Açıklandı

A101'de Yılbaşı Öncesi Büyük İndirim: 700 TL'ye Ek 500 TL Bonus!

Kredi Kartı Limitlerinde Şok Düşüş: Yeni Düzenleme Geliyor

Borsa İstanbul Haftaya %0,21 Yükselişle Başladı

BİM 24 Aralık 2024 Aktüel Kataloğu: Şaşırtan İndirim Fırsatları Burada!