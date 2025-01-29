İzmir'de Zabıta ile Esnaf Arasındaki Kavga Güvenlik Kamerasında

İzmir'in Bornova ilçesinde, kaldırımı işgal ettiği iddia edilen bir esnaf ile zabıta ekipleri arasında gergin anlar yaşandı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Kazımdirik Mahallesi'nde bulunan iş yeri sahibi H.S., iş yerinin önüne masa ve sandalye koydu. Bu durum üzerine, Bornova Belediyesi zabıta ekipleri, gelen şikayetler sonucu H.S.'nin iş yerine gelerek müdahalede bulundu.

Yapılan uyarılara rağmen H.S.nin kaldırımdaki masa ve sandalyeleri kaldırmaması üzerine tartışma başladı. Kısa sürede tartışma, kavgaya dönüştü. Çevredeki diğer esnaflar olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Esnaf H.S., olay sonrası zabıta ekiplerinden şikayetçi oldu. Kavganın meydana geldiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, birçok zabıta ekibinin esnafa müdahalede bulunduğu ve çevre esnafının olaya dahil olduğu görülüyor.