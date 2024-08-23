İzmir'deki Balık Ölümleri ve Siyasi Eleştiriler

Saygılı'nın İzmir Körfezi Eleştirisi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleri ve kötü kokuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi'ni sert bir dille eleştirdi. Saygılı, "Ölen her balığın, İzmir'de yayılan dayanılmaz kokunun ve altüst olan deniz ekosisteminin en büyük müsebbibi, zamanında uyarılarımızı dinlemeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir." ifadelerini kullandı.

CHP’nin Çevre Vaatleri ve Gerçekler

Saygılı, İzmir Körfezi’nde insanların güvenle yüzebilmesi için çalışma yapan CHP'li siyasilerin, bugün aynı alanda tüm su canlılarının katliamına yol açtığını belirtti. "CHP belediyeciliği, siyasi felaketlerden sonra çevresel felaketlere de yol açmaktan geri durmuyor," dedi.

Kirlilik Raporu

İl Başkanı Saygılı, yaşanan çevre sorunlarının boyutunu da şu sözlerle aktardı: "Su içindeki kirli katı madde miktarı, kabul edilebilir orandan tam 5,5 kat daha fazla. Amonyak miktarı ise akıl almaz seviyelere ulaşıyor."

İzmir’in Geleceği için Çözüm Çağrısı

Saygılı, İzmir’in yaşadığı bu felaketlerin başlıca sebebinin siyasi beceriksizlikler olduğunu vurgulayarak, "Sanal gündemler yerine İzmir’in sorunlarına gerçek ve kalıcı çözümler bulmak için çalışmaya başlayın," sözleriyle çağrıda bulundu.