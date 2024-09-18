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İzmir'deki Cinayet Davasında Hakim ve Savcı Açığa Alındı

İzmir'de bir cinayet davasında tahliye kararı veren hakim ve savcılar açığa alındı, duruşma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 17:47
İzmir'deki Cinayet Davasında Hakim ve Savcı Açığa Alındı

İzmir'de Cinayet Davasında Mahkeme Sarsıldı

İzmir'de bir markette meydana gelen ve Semih Kenan Köse'nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan cinayet davasında, önemli bir gelişme yaşandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), bu davada son tutuklu sanığın tahliyesine karar veren 3 hakim ve 1 savcıyı açığa aldı.

Olayın Arka Planı

16 Ekim 2023'te Altıntaş Mahallesi'ndeki bir markette, 30 yaşındaki Semih Kenan Köse ile Sercan B. arasında "omuz atma" nedeniyle bir tartışma yaşandı. Bıçakla yaralanan Köse, Urla Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, Sercan B. ile kavgaya karışan kardeşleri Serkan B. ve Taylan B.'yi gözaltına aldı. Üç kardeş, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle "kasten öldürme" suçlamasıyla karşı karşıya kaldılar.

HSK'dan Alınan Karar

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın dünkü celsesinde, mahkeme başkanı ve iki üye hakim, Sercan B. hakkında tahliye kararı aldı. HSK'nın bugünkü toplantısında, söz konusu karar üzerine hakim ve savcı açığa alındı. Ayrıca, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Sercan B. için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Bu olay, yerel mahkemelerde yaşanan kararlara karşı yargı denetiminin ve sürekliliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

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