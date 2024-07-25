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İzmir'deki Elektrik Kazası İle İlgili İhmaller Belgelendi

İzmir'de meydana gelen elektrik kazası ile ilgili bilirkişi raporunda, İZSU ve Gdz Elektrik'in koordinasyon eksiklikleri vurgulandı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 14:13
İzmir'deki Elektrik Kazası İle İlgili İhmaller Belgelendi

İzmir'de Elektrik Kazası ve İhmaller

İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da yağmur sırasında su birikintisine basarak elektrik akımına kapılan iki kişi, Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın hayatını kaybetmesi olayının ardından bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, olayın temel nedenleri arasında İZSU ve Gdz Elektrik arasında koordinasyon eksiklikleri yer aldı.

Bilirkişi Raporu ve İhmaller

Hazırlanan raporda, Gdz Elektrik'in kabloları yönetmelik gereğince gerekli derinlikte gömmemesi ve İZSU'nun mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığına dikkat çekildi. Bu durum, yaşanan kazanın ortaya çıkmasında etkili oldu.

Bilirkişi incelemesi neticesinde, Gdz Elektrik’e ait alçak gerilim devrelerindeki yalıtım dirençlerinin ölçümlerinin yapıldığı, kabloların derinliğinin yeterli olmadığı ve temas noktalarının tehlike oluşturduğu belirtildi. Rapora göre, kabloların yüzeyden 36-45 santimetre derinliğe gömüldüğü, bu durumun kazanın ana sebeplerinden biri olduğu ifade edildi.

Olayın Arka Planı ve Koordinasyon Eksikliğinin Sonuçları

Raporda, olay öncesinde de bölgedeki altyapı sorunlarının varlığına işaret eden tanık ifadeleri bulunduğu, yaşanan olayların sadece İZSU çalışmalarına bağlı olmadığı vurgulandı. 2015 yılında kurulan eski kabloların sorunlarının çözümü için köklü analizlerin yapılmadığı, hem yerel koşulların dikkate alınmadığı hem de hataların hızlı bir şekilde kapatılmaya çalışıldığı değerlendirildi.Sonuç ve Öneriler

Sonuç olarak, hem Gdz Elektrik hem de İZSU’nun ihmalleri açıkça ortaya konmuş, olayda can kaybına neden olan unsurlar detaylı şekilde sıralanmıştır. Ayrıca, can kayıplarını önlemek için elektrik tesisatında RCD ve RCM sistemlerinin uygulanması gerektiği kaydedilmiştir.

Soruşturma Süreci

Soruşturma çerçevesinde 35 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 14'ü tutuklanmıştır. Olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için çalışmalar devam etmektedir.

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