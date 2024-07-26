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İzmir'deki Elektrik Kazası Üzerine Soruşturma Derinleşiyor

İzmir'de elektrik akımına kapılarak hayatını kaybedenlerin ardından gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 16:52
İzmir'deki Elektrik Kazası Üzerine Soruşturma Derinleşiyor

GÜNCELLEME - İzmir'de Feci Elektrik Kazası

İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen elektrik akımına kapılma olayı sonucunda hayatını kaybeden iki kişinin trajedisi sonrası, soruşturma süreci hız kesmeden devam ediyor. Kazaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kazanın Ardından Gözaltılar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve bilirkişi raporunun da dahil olduğu soruşturma neticesinde, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel’in aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. 3 ve 4 Ocak 2024 tarihlerinde yağışlı havalarda yapılan altyapı çalışmaları ve elektrik hatlarının durumu, yaşanan kazanın sebepleri arasında yer alıyor. Ölenlerin Yakınlarından Tepki

Asayiş Şube Müdürlüğü önünde toplanan mağdur aileleri, zanlıların adliyeye sevk edildiği anlarda alkışlarla destek verdiler.

Bilirkişi Raporunda Neler Var?

Bilirkişi heyeti, olayla ilgili olarak yaptıkları tespitlerde, hem Gdz Elektrik hem de İZSU'nun sorumluluklarını vurguladı. Rapor, 2015 yılında gerçekleştirilen yeraltı kablolama işlerinin kabulü sırasında yapılan hataların ve bu hataların sonuçlarının detaylı bir şekilde belirtildiği bir içerik sundu.

  • Gdz Elektrik'in ihale şartnamesine aykırı uygulamaları.
  • İZSU'nun elektrik kablolarına yönelik ihmal ve bakım eksiklikleri.
  • Rögar kapaklarındaki sorunların göz ardı edilmesi ve gerekli önlemlerin alınmaması.

Olayın Detayları

12 Temmuz’da sağanak yağış sırasında su birikintisine basan ve elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın ölümüne sebep olan koşullar inceleniyor. Soruşturma sürecinde, toplamda 35 şüpheliye ulaşılmasına rağmen, 33'ü yakalanmış ve 14'ü tutuklanmıştır. Hâlâ 5 şüpheli üzerinde araştırmalar sürmekte.

Bilirkişi raporunun açıklanmasının ardından, ek gözaltı kararı verilen 11 kişi de yakalanmış durumda. Süreç devam ederken, Adli merciilerden gelecek kararlar dikkatle izleniyor.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin...

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan (sağ 2) ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin...

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan (sağ 2) ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin...

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan (sağ 2) ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin...

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan (sağ 2) ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin...

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan (sağ 2) ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin...

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan (sağ 2) ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin...

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan (sağ 2) ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin...

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan (sağ 2) ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin...

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan (sağ 2) ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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