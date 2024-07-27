İzmir'deki Elektrik Kazasında Aileden Tepki

İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan Genç İçin Adalet İstemi

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trajik olayda, sağanak yağış sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetmişti. İzmir'deki bu vakaya ilişkin soruşturma devam ederken, olayın mağdurlarının aileleri büyük bir acı yaşıyor.

Aile Avukatından Sert Açıklamalar

Olayın ardından Özge Ceren Deniz'in avukatı Ayşe Sarıçiçek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eski başkan Tunç Soyer’in, adliyeye giderek yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Sarıçiçek, avukatı olduğu aile adına adaletin yerini bulmasını istedi ve bu süreçte vicdan sahibi herkesin destek vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Belediye Başkanı ve Gözaltı Kararları

Sarıçiçek, soruşturma kapsamında gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü ve diğer yöneticilerin durumunun, Büyükşehir Belediyesi'nde panik yarattığını belirtti. "Belediye başkanlarının, gözaltı kararlarının ardından adliyeye gelerek personeline destek olması, adli makamlara baskı uygulama girişimi olarak değerlendirilebilir," dedi.

Yargının Etkilenmesi ve Kamuoyu Baskısı

Ayrıca, Sarıçiçek, 51 şüpheliden 48'inin yakalandığı soruşturmanın yargı sürecine müdahale etme çabalarının kaygı verici olduğunu dile getirerek, "Herkesin bu sürece saygı duyması ve adli mercilere güvenmesi gerekir," ifadelerini kullandı.

Olayın Gelişimi

Konak'taki olayın detaylarına yer veren Sarıçiçek, bilirkişi raporu doğrultusunda gözaltına alınan isimlerin arasında Gürkan Erdoğan ve Ali Hıdır Köseoğlu gibi önemli isimlerin bulunduğunu, bu şahısların adli mercilere sevk edildiğini aktardı. Olayın ardından 14 kişinin tutuklandığı, geri kalanına ise değişik adli tedbirlerin uygulandığı bilgisi verildi.

Sürecin sağlıklı yürütülmesi ve adaletin sağlanması için kamuoyunun yargıya olan inancını kaybetmemesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz'in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek (fotoğrafta), Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eski belediye başkanı Tunç Soyer'in dün yargılama sürerken adliyeye gidip açıklama yapmalarına tepki gösterdi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz'in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek (fotoğrafta), Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eski belediye başkanı Tunç Soyer'in dün yargılama sürerken adliyeye gidip açıklama yapmalarına tepki gösterdi.