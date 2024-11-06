İzmir'deki Kimya Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'deki Kimya Fabrikasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Çiğli ilçesinde yer alan bir kimya fabrikasında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye sevk edildi.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenemedi

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı. Yangının sprey dolum ünitesinde çıktığı ve bu sebeple patlamalara yol açtığı aktarılmakta. Olay, çevredeki binaların camlarının kırılmasına neden oldu.

İtfaiye Müdahalesi

Yangına müdahale amacıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Dumandan etkilenen iki kişi ise Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İki kişinin durumunun stabil olduğu kaydedildi.

Yangın sırasında fabrikaya ait park halindeki bir otomobil ve hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Fabrikadan yayılan yanıcı maddeler, bina önündeki ve rögar içindeki alanlarda da tutuştu. İtfaiye ekipleri, bu bölgelere köpüklü su ile müdahalede bulundu.

İtfaiye Yetkililerinden Açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına yaklaşık 2,5 saat önce müdahaleye başladıklarını ve olayda 15 araç ve 75 personel ile çalışma yaptıklarını belirtti. Korkmaz, "Yangın kontrolümüz altında, soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10026 Sokak'ta bulunan kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10026 Sokak'ta bulunan kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.