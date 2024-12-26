İzmir'deki Kurşunlama Olaylarının Zanlıları Yakalandı

İzmir'de Kurşunlama Olayları Çözülüyor

İzmir'in Bayraklı, Güzelbahçe ve Konak ilçelerinde gerçekleşen 3 ayrı kurşunlama olayı kapsamında 4 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda, yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Olayların Ayrıntıları

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ile ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, kentte iki otomobil ile bir evin kurşunlanması olaylarını araştırmak üzere harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu, dört şüpheli ismi netlik kazandı.

Yakalamalar ve Tutuklamalar

Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi'nde, 23 Aralık’ta M.Ş'nin (41) otomobiline ateş açılması olayıyla ilgili olarak çekilen güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olay yerinden bisikletle uzaklaşan B.R'yi (33) gözaltına aldı.

Güzelbahçe ilçesi Kahramandere Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta Ş.Ö'nün (42) otomobiline yapılan saldırının failleri H.K (32) ve Ç.İ (22) de yakalanarak gözaltına alındı. Konak ilçesi Barbaros Mahallesi'nde 9 Aralık'ta M.T'nin (35) evinin kurşunlanmasıyla ilgili şüpheli E.Ç'de (34) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.