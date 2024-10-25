İzmir'deki Lokanta Patlamasında Gaz Kaçağı Tespiti

İzmir Torbalı'da Trajedi: 5 Ölü, 63 Yaralı

30 Haziran 2023 tarihinde İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lokantada meydana gelen patlama, 5 kişinin ölümüne ve 63 kişinin yaralanmasına neden oldu. Patlama ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporuna göre, olayın kaynağı sanayi tipi LPG tüpündeki gaz kaçağıdır.

Gaz Kaçağı Tespiti

Hazırlanan bilirkişi raporunda, lokantada bulunan LPG tüpü ile dedantör arasında yer alan plastik contanın gaz kaçağına yol açtığı belirtildi. Raporda, 'LPG gazında sızıntı meydana gelmiş, biriken gazın patlayarak alev toplarının diğer bölümlere yayılmasına neden olduğu' ifade edildi.

Güvenlik Önlemleri İhlal Edildi

İş yerinin, sanayi tesisleri içindeki LPG kullanımına dair güvenlik kurallarına uymadığı saptandı. Raporda, iş yerinde gaz kaçağını tespit eden bir uyarı cihazının bulunmadığı, bu durumun ise yasaların belirttiği depolama kurallarına aykırı olduğu vurgulandı. İş yeri sahibi G.K. ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştiren M.K. tutuklandı.

Olayla İlgili Önemli Bulgular

Raporda, M.K.'nin dikkatsiz bir şekilde tüpü takmasının yanı sıra, gereken eğitim belgesine sahip olmadığı vurgulandı. Ayrıca, yapılan incelemeler sonucunda, buzdolabının elektrik aksamından çıkabilecek kıvılcımın yangının başlangıcı olabileceği değerlendirildi.

Sonuç

Bilirkişi heyeti, olayın meydana gelmesinde G.K.'nin "özen yükümlülüğü"nü yerine getirmediği için doğrudan etkili olduğu sonucuna varmıştır. Bu trajik olay, güvenlik önlemlerinin ihlali sonucunda yaşanan büyük bir acı olarak kaydedilmiştir.