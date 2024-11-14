İzmir'deki Mühürlü Oteldeki Yangın İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü

İzmir'in Alsancak Mahallesi'nde, mühürlü olan 5 katlı bir otelde çıkılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olay, 1460 Sokak'taki otelin resepsiyon bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenden meydana geldi.

Alevler, yangının başladığı bölümden kısa sürede otelin üst katlarına sıçradı. Devriye görevindeki bekçiler, durumu fark ederek derhal ilgili birimlere bildirdi ve yangın söndürme çalışmaları hızlı bir şekilde başlatıldı.

İtfaiye ekipleri, yangını bitişiğindeki binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın sonucunda otelde ve park halindeki iki araçta hasar oluştu. Öte yandan, kapalı olan otelin dün sabah mühürlendiği öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.