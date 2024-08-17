İzmir'deki Orman Yangını Havadan Görüntülendi

İzmir Orman Yangınında Zarar Gören Alanlar Havadan Görüntülendi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Yamanlar Karatepe mevkisinde çıkan orman yangını nedeniyle zarar gören alanlar havadan kaydedildi. Yangın, ormanlık alanların yanı sıra parklar, bahçeler, zeytinlikler, evler ve sanayi sitelerindeki iş yerlerini de etkiledi. Ayrıca, yangında arı kovanlarının da alevlere kapıldığı belirtildi.

Yangının Etkileri

Alevler, daha önce yemyeşil olan ormanlık bölgeyi kara bir örtüyle kapladı. Yangına neden olan cam şişeler ve diğer yanıcı atıklar, yol kenarlarında gözlemlendi. Yangın, Karşıyaka ilçesindeki yerleşim alanlarına kadar ulaştı ve ciddi hasara yol açtı.

Tahliyeler ve İtfaiye Çalışmaları

Yangın dolayısıyla 16 ev yanarken, toplamda 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı. Üç mahallede tahliyeler yapılırken, hayvan barınakları da güvenlik amacıyla boşaltıldı. Yangın, Bayraklı ve Çiğli ilçelerinde de etkili olarak geniş bir alana yayıldı ve kentin birçok noktasını duman kapladı.

Mücadele Çalışmaları

Yangının söndürülmesi için, bölgedeki orman ekipleri haricinde belediyeler, polis, AFAD ve jandarma personeli de yangın söndürme çalışmalarında araçlarıyla destek verdi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, havadan görüntülendi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, havadan görüntülendi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, havadan görüntülendi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, havadan görüntülendi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, havadan görüntülendi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, havadan görüntülendi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, havadan görüntülendi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, havadan görüntülendi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, havadan görüntülendi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, havadan görüntülendi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, havadan görüntülendi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, havadan görüntülendi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, havadan görüntülendi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, havadan görüntülendi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, havadan görüntülendi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, havadan görüntülendi.