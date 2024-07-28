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İzmir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabağlar'daki orman yangını başarılı müdahale ile kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 20:02
İzmir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan Kavacık Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Ormanlık alanda meydana gelen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü araçları ve ekipleri ile müdahale edildi.

Yangın İçin Yapılan Müdahale Detayları

Bu kapsamda, yangına 2 uçak, 4 helikopter, toplamda 35 arazöz, 8 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale gerçekleştirildi.

Son Durum

Yapılan yoğun çabaların ardından yangın kontrol altına alındı. Şu anda ise soğutma çalışmaları sürmektedir. Ekipler, yangın sonrası olası yeniden alevlenmelere karşı dikkatli bir şekilde görevine devam ediyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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