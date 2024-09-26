İzmir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Kemalpaşa Bölgesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, ormanlık alanda meydana gelen bir yangın, yetkililerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Hala Belirsiz

Yenikurudere Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı bildirildi. Yangına dair ilk ihbarın yapılmasının ardından, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangın söndürme çalışmalarını hızlandırarak bölgeye gerekli ekipleri yönlendirdi.

Müdahale ve Ekipler

Yangın söndürme operasyonuna 4 uçak, 2 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi katıldı. Ekipler, hem havadan hem de karadan etkin bir şekilde yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın kontrol altına alınmasına rağmen, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Ekipler, olası yeniden alevlenmelere karşı dikkatli bir şekilde çalışıyorlar.