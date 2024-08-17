İzmir'deki Orman Yangını: Tarım ve Orman Bakanı Açıklamalarda Bulundu

İzmir Karşıyaka'daki Yangın ve Son Durum

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki orman yangınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediğini belirtti:"Şu an için yerleşim yerlerini tehdit edici unsur yok."

Yangının çıkış sebebinin ise piknik amaçlı ateş yakmak olduğunu ifade etti:"Çıkış sebebi 3 kişinin piknik amaçlı yapmış oldukları ateşten kaynaklanıyor."

Yangınla Mücadele ve Müdahale Süreci

İzmir'deki yangınlarla ilgili bilgi veren Yumaklı, dün Türkiye genelinde 72 yangının meydana geldiğini, bunlardan 45'inin kontrol altına alındığını ve 27'sine müdahalenin devam ettiğini söyledi. Özellikle Bolu'daki bir yangının rüzgâr nedeniyle hızla yayıldığını ve bu yangını başlatanların gözaltına alındığını kaydetti:

Karşıyaka'daki yangına 5 uçak, 14 helikopter, 70 kara aracı ve 445 personel gönderildiğini vurgulayan Yumaklı, ayrıca birçok evin tahliye edildiğini aktardı ve şöyle devam etti:"Burada 17 ev yanmış, 105 ev boşaltılmıştır."

Diğer Yangınlar ve Önlem Çalışmaları

Ödemiş' te çıkan bir diğer yangının da çocuklar tarafından sigara içilirken neden olduğunu bildiren Bakan Yumaklı, olayla ilgili olarak şunları söyledi:

Yumaklı, Aydın'ın Didim ilçesindeki yangının da kırsal alandan ormana yayıldığını ve müdahale çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Bozdoğan'daki yangının da endişe yarattığını ekleyen Yumaklı, karşılaştıkları zorlu koşullar nedeniyle yangın bölgesinde yapılan çalışmaları değerlendirerek:"Çok şükür şu ana kadar hayati kayıp yok."

Sorunların Üstesinden Gelmek İçin Tedbirler

Meteorolojik uyarılara da dikkat çeken Bakan, önümüzdeki günlerde düşük nem ve yüksek sıcaklıkta yangın riski olduğuna vurgu yaptı ve vatandaşları ateş yakmamaları konusunda uyardı:"Kapalı alanların dışında ateş yakmayın. Bir çakmak bile yakmayın."

Bakanlık olarak olayla ilgili en iyi ekipmanların sağlandığını belirten Yumaklı, Yunanistan'dan gelen yardımlara da değindi ve vatandaşlardan destek beklediklerinin altını çizdi.

"Sosyal medyadaki eleştirilere kapılarını kapattık."