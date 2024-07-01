İzmir'deki orman yangınına ilişkin 2 şüpheliden 1'i tutuklandı!

29 Haziran tarihinde başlayan yangın, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından bölgedeki bir hobi bahçesinden kaynaklandığı açıklanan yangının kontrol altına alınmasının ardından, jandarma ekipleri harekete geçti.
ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Karacadağ mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
JANDARMA EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, Menderes ilçesi sınırları içinde bulunan Karacadağ mevkisindeki ormanlık alanda başlamış ve jandarma ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda bir gün içinde söndürülmüştü.