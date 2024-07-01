İzmir'deki orman yangınına ilişkin 2 şüpheliden 1'i tutuklandı!

İzmir'in Menderes ilçesinde, Karacadağ mevkisinde çıkan orman yangınıyla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.