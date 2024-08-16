İzmir'deki Orman Yangınlarına Hızla Müdahale Ediliyor

İzmir Orman Yangınları ile Mücadele Devam Ediyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İzmir'deki devam eden orman yangınlarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Acil Durum Çalışmaları

Açıklamada, yangınlarla mücadele için geniş kapsamlı bir havadan ve karadan müdahale gerçekleştirildiği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı, yangın söndürme çalışmalarına destek vererek 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile yer aldı.

Koordinasyon ve Destek Ekipleri

Orman ekipleri ile birlikte AFAD, polis, jandarma ve itfaiye güçleri de yangınla mücadeleye destek veriyor. İzmir’in farklı bölgelerinde etkili olan yangınlar, kuvvetli rüzgar nedeniyle henüz kontrol altına alınabilmiş değil.