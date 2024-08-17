İzmir'deki Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor

Fahrettin Altun'dan İzmir Orman Yangınları Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İzmir'de devam eden orman yangınları ile ilgili olarak sosyal medya üzerinden önemli bilgiler paylaştı. Altun, "İzmir'de devam eden yangınlarda toplam 596 araç ve 2965 personel ile müdahale çalışmalarına havadan ve karadan devam edilmektedir. Devletimizin ilgili kurumları, yangınla mücadele sürecini şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır," dedi.

Yangın Mücadele Durumu

Altun, yaptığı açıklamada ülke genelinde 72 yangın meydana geldiğini ve bunların 45'inin kontrol altına alındığını, 27 yangına müdahalenin ise devam ettiğini belirtti. Ayrıca, devletin tüm kaynaklarıyla yangınlardan etkilenen vatandaşların yanında olduğunu hatırlattı.

Yanlış Bilgilere Dikkat Edin

Fahrettin Altun, yangınlarla ilgili kamuoyunda oluşan hassasiyeti istismar edebilecek yanıltıcı bilgilere karşı vatandaşları uyararak, "Vatandaşlarımızın kasıtlı ve yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemeleri büyük bir önem arz etmektedir. Resmi kurumların yaptığı açıklamaları esas almaları gerekmektedir," şeklinde konuştu.