İzmir'deki Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor

İzmir'deki Orman Yangınlarında Tahliye Çalışmaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de devam eden orman yangınları ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Yangınların etkilediği Karşıyaka ve Bayındır ilçelerinde toplamda 900 vatandaş güvenli bölgelere tahliye edildi.

Tahliye Edilen Vatandaşlar

Bakan Yerlikaya, yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle AFAD, jandarma ve polis ekipleri tarafından yürütülen tahliye çalışmalarını duyurdu. Karşıyaka ilçesinde:

Sancaklı Mahallesi'nden 170 vatandaş,

Doğançay Mahallesi'nden 500 vatandaş,

Zübeyde Mahallesi'nden 50 vatandaş,

Onur Mahallesi'nden 80 vatandaş tahliye edilmiştir.

Bayındır ilçesinde ise 100 vatandaş, güvenli bir alana alınmıştır. Yangın nedeniyle etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Yerlikaya, çalışmaların hızla devam ettiğini bildirdi.