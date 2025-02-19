İzmir'deki Patlama Davasında İlk Duruşma Gerçekleşti: 3 Sanık Hakim Karşısında

İzmir Torbalı'daki lokanta patlamasında 5 kişinin hayatını kaybettiği davada 3 sanık hakim karşısında, yargılama devam ediyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 18:16
İzmir'deki Patlama Davasında İlk Duruşma Gerçekleşti: 3 Sanık Hakim Karşısında

İzmir'in Torbalı İlçesinde Patlama Davası Başladı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lokantada 30 Haziran'da meydana gelen patlamada 5 kişinin hayatını kaybetmesi ve 63 kişinin yaralanması sonucunda, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla 3 sanık hakim karşısına çıkarıldı. Duruşma, Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Sanıkların İfadeleri ve Savunmaları

Duruşmada, tutuklu sanıklar iş yeri sahibi G.K. ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği iddia edilen M.K. ve tutuksuz yargılanan Ege bölge sorumlusunu temsil eden O.İ., yer aldı. İş yeri sahibi G.K., olaydan bir gün önce yeni sanayi tüpü taktırdığını ve tüplerle ilgili herhangi bir sorun yaşamadığını öne sürdü. Mahkeme başkanının, "Özensizlik ve tedbirsizlik yaptığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna G.K., "Evet kabul ediyorum. Olaylardan sonra keşke kontrol yapılmasaydı." yanıtını verdi.

Tüpü değiştiren M.K. ise tüp montajında herhangi bir yanlışlık olmadığını savunarak, "Tüpü sıfır contayla taktım. Belge almam konusunda da firmadan olumlu yanıt aldım." açıklamasında bulundu.

Patlamada Hayatını Kaybedenlerin Yakınlarından Tepkiler

Patlamada yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin yakınları duruşmaya katıldı. Olayda iki çocuğu ve bir yeğenini kaybeden İbrahim Savucu, "Sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız. Kimse bunun sorumluluğunu üstlenmiyor." dedi. Aynı şekilde, Ruken Çağur'un eşi Orhan Çağur, "Eşim 5 aylık hamileydi. Bu olayın failleri cezasız kalmamalı." şeklinde konuştu.

Yargılama ve Alınan Kararlar

Duruşma sırasında, taraf avukatları sanıkların savunmalarını eleştirerek, iş yerinin ruhsatlandırma sürecinde belediyenin yükümlülüklerini yerine getirmediğine dikkat çekti. Mahkeme heyeti, bilirkişi raporu için mühendislerle yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulmasını talep etti ve ruhsat başvurusu hakkında Torbalı Belediyesine yazı yazılması kararını aldı. Duruşmanın ilerleyen bölümlerinde sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi ve duruşma ertelendi.

Olayın Kısa Tarihçesi

30 Haziran'da İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir lokantada meydana gelen patlamada, LPG gazı sızıntısı sebebiyle oluşan patlamada beş kişi yaşamını yitirmiş, altmış üç kişi yaralanmıştı. Olay sonrası sanıklar G.K. ve M.K. tutuklanmış, Ege bölge sorumlusuyla ilgili de soruşturma başlatılmıştı. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklara 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamıştı.

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