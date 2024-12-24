İzmir'deki Trafik Kazasında İki Sürücüye Hapis Cezası

İzmir'de İki Sürücü Hapis Cezası Aldı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 2 yaşındaki Emirhan Çoğalan'ın ölümüne neden olan trafik kazasında, tutuksuz yargılanan iki sürücüye hapis cezası verildi. Olay, 27 Mayıs 2021'de gerçekleşti.

Mahkeme Kararı

Karşıyaka 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, iki sanık A.D. ve İ.D. katılmadı, fakat taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Dava sürecinde, Cumhuriyet savcısı otopsi raporuna dayanarak Emirhan Çoğalan'ın ölüm nedenini genel beden travması olarak açıkladı. Rapor, göğüs omurunda kırık, beyin kanaması ve iç kanama gibi ciddi yaralanmaların kazada etkili olduğunu belirtti.

Buna göre, mütalada A.D.'nin dikkat ve tedbir eksikliği göstererek, sola dönüş kurallarına uymadan manevra yaptığı vurgulandı. Diğer sanık İ.D.'nin ise aracını yayaların yürüyüş yoluna park ederek onların güvenliğini tehlikeye attığı belirtildi.

Ceza Süreci ve Sonuçlar

Mahkeme heyeti, A.D.'ye taksirle öldürme suçundan 3 yıl hapis cezası verdi. Ancak, ehliyeti olmaması ve araç kullanma bilgisinin bulunmaması nedeniyle ceza, 1/3 oranında artırılarak 4 yıla çıkarıldı. İyi hal indirimi uygulanarak, toplam ceza 3 yıl 4 aya düşürüldü.

İ.D. hakkında da 2 yıl hapis cezası verildi ve bu ceza iyi hal indirimiyle 1 yıl 8 aya düşürüldü. Ayrıca, sürücü ehliyeti geri alındı.

Olayın Arka Planı

Olay, 2 yaşındaki Emirhan Çoğalan'ın sokakta oynadığı sırada A.D.'nin kullandığı aracın çarpması sonucu meydana gelmişti. A.D.'nin ehliyetsiz olduğu ve kaza anında hatalı park eden bir otobüsün sürücüsü İ.D. hakkında da hukuki işlem başlatıldığı ifade edildi.