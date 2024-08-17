İzmir'deki Yangın: Vatandaşlar Zor Anlarını Anlattı

Yangın Anını Anlatan İzmirli Vatandaşlar

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar bölgesinde çıkan orman yangını, evleri ve iş yerlerini yakan vatandaşları derinden etkiledi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışırken, yanan bölgelerdeki halk yaşadıkları felaketi anlatıyor.

Hüseyin Çetin'in Acı Hikayesi

Bayraklı’daki Onur Mahallesi’nde evi yanan Hüseyin Çetin, 18 yıldır aynı yerde yaşadığını belirtti. Yangın olayı öncesi eşinin kendisini arayıp tehlikeyi bildirdiğini ifade eden Çetin, "Eşim bana Doğançay'dan yangının geldiğini ve evlere sıçrayabileceğini söyledi. Benim iki evimle birlikte mahallede toplam 17 evde hasar var. Evde kullanacak hiçbir eşya kalmadı, ziynet eşyalarım ve param hepsi yandı," diye konuştu.

Üniversite Öğrencisi Aleyna'nın Kaybı

Hüseyin Çetin'in kızı Aleyna, Dicle Üniversitesi’nde ortopedik protez ve ortez bölümü öğrencisi. "1 Eylül'de gireceğim KPSS sınavı için tüm notlarım, kitaplarım ve bilgisayarım yandı," dedi. Oğlu Mecnun da, kız kardeşi için yardım çağrısında bulunarak, "Şu an onun bir kitabı yok. Bu emeğin boşa gitmesini istemiyoruz, kitaplarımıza ihtiyacımız var. Nakit paramız yok, cüzdanlarımız tamamen yandı," şeklinde konuştu.

Sanayi Sitesinde Zor Anlar

Yangının etkilediği yerlerden biri de Örnekköy Sanayi Sitesi. İşletme sahipleri, yangın sonrası soğutma çalışmaları yapmanın yanında birbirlerine destek olmaya çalışıyor. Orman ürünleri işletmesinin sahibi Mahmut Can, "Yangın yaklaşınca itfaiyeye bilgi verdik ama alevler hızla iş yerimizi sardı," dedi.

Sanayi sitesinde 3 dükkanının yandığını açıklayan Bünyamin Aktaş, "Dükkanlarımızı panikle boşalttık ama malımızı kurtaramadık. Alevlerin her yeri sardığını izlemek zorunda kaldık," diye ekledi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim bölgelerine de sıçrayan yangında, Örnekköy Sanayi Sitesi'nde bazı iş yerleri yanarak kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim bölgelerine de sıçrayan yangında, Örnekköy Sanayi Sitesi'nde bazı iş yerleri yanarak kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim bölgelerine de sıçrayan yangında, Örnekköy Sanayi Sitesi'nde bazı iş yerleri yanarak kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim bölgelerine de sıçrayan yangında, Örnekköy Sanayi Sitesi'nde bazı iş yerleri yanarak kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim bölgelerine de sıçrayan yangında Örnekköy Sanayi Sitesinde bazı iş yerleri yanarak kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim bölgelerine de sıçrayan yangında Örnekköy Sanayi Sitesinde bazı iş yerleri yanarak kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim bölgelerine de sıçrayan yangında Örnekköy Sanayi Sitesinde bazı iş yerleri yanarak kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim bölgelerine de sıçrayan yangında Örnekköy Sanayi Sitesinde bazı iş yerleri yanarak kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim bölgelerine de sıçrayan yangında Örnekköy Sanayi Sitesinde bazı iş yerleri yanarak kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim bölgelerine de sıçrayan yangında Örnekköy Sanayi Sitesinde bazı iş yerleri yanarak kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim bölgelerine de sıçrayan yangında Örnekköy Sanayi Sitesinde bazı iş yerleri yanarak kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim bölgelerine de sıçrayan yangında Onur Mahallesi'nde bazı evler yanarak kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim bölgelerine de sıçrayan yangında Onur Mahallesi'nde bazı evler yanarak kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim bölgelerine de sıçrayan yangında Onur Mahallesi'nde bazı evler yanarak kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim bölgelerine de sıçrayan yangında Onur Mahallesi'nde bazı evler yanarak kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim bölgelerine de sıçrayan yangında Onur Mahallesi'nde bazı evler yanarak kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim bölgelerine de sıçrayan yangında Onur Mahallesi'nde bazı evler yanarak kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim bölgelerine de sıçrayan yangında Onur Mahallesi'nde bazı evler yanarak kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim bölgelerine de sıçrayan yangında Onur Mahallesi'nde bazı evler yanarak kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim bölgelerine de sıçrayan yangında Onur Mahallesi'nde bazı evler yanarak kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim bölgelerine de sıçrayan yangında Onur Mahallesi'nde bazı evler yanarak kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim bölgelerine de sıçrayan yangında Onur Mahallesi'nde bazı evler yanarak kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim bölgelerine de sıçrayan yangında Onur Mahallesi'nde bazı evler yanarak kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim bölgelerine de sıçrayan yangında Onur Mahallesi'nde bazı evler yanarak kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim bölgelerine de sıçrayan yangında Onur Mahallesi'nde bazı evler yanarak kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim bölgelerine de sıçrayan yangında Onur Mahallesi'nde bazı evler yanarak kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim bölgelerine de sıçrayan yangında Onur Mahallesi'nde bazı evler yanarak kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim bölgelerine de sıçrayan yangında Onur Mahallesi'nde bazı evler yanarak kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim bölgelerine de sıçrayan yangında Onur Mahallesi'nde bazı evler yanarak kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim bölgelerine de sıçrayan yangında Onur Mahallesi'nde bazı evler yanarak kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim bölgelerine de sıçrayan yangında Onur Mahallesi'nde bazı evler yanarak kullanılamaz hale geldi.