İzmir'deki Yangınla İlgili Son Gelişmeler

İzmir Valisi Elban'dan Urla'daki Yangın Açıklaması

İzmir Valisi Süleyman Elban, Urla ilçesinin Balıklıova Mahallesi yakınlarında meydana gelen yangın nedeniyle bölgede bulunan yazlık bir sitesi tahliye edildiğini açıkladı.

Yangının Sebebi ve Yayılımı

Elban, yangının elektrik hattından çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıktığını belirtirken, "Bölge ağırlıklı makilik alandan oluşuyor. Havanın sıcak ve kurak olması ile birlikte şiddetli rüzgar yangının çok hızlı yayılmasına yol açtı," dedi.

Yangınla Mücadele Çalışmaları

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, jandarma ve polis gibi birçok kurumun ekipleri müdahale ediyor. Elban, "Ekipler hızlı bir müdahale gerçekleştirmiş olsa da yangın belli bir alanda maalesef yayıldı," ifadelerini kullandı.

Vatandaşların Tahliyesi

Elban, 440 konuttan oluşan yazlık site dışındaki yerleşim yerlerinin yangınla tehdit edilmediğini vurgularken, "Tahliye gereken durumda bölgedeki vatandaşlarımızın büyük kısmı uyarılarımıza uydu ve evlerini terk ettiler. Ancak, direnç gösteren 34 vatandaşımızı sahil güvenlik ekiplerimiz deniz yoluyla tahliye etti," dedi.

Diğer Yangınlar

Vali Elban, Karşıyaka Yamanlar ve Menderes ilçesindeki yangınların aktif durumda olduğunu belirtirken, Tire ve Bayındır'daki yangınların kontrol altına alındığını söyledi. Yamanlar'daki yangının enerjisinin düşürüldüğünü ve kısa süre içerisinde olumlu gelişmelerle ilgili bilgi vereceklerini umduğunu belirtti.

İzmir Valisi Süleyman Elban (sağda), Urla ilçesindeki Balıklıova mevkisinde çıkan yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban (sağda), Urla ilçesindeki Balıklıova mevkisinde çıkan yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban (sağda), Urla ilçesindeki Balıklıova mevkisinde çıkan yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban (sağda), Urla ilçesindeki Balıklıova mevkisinde çıkan yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban (sağda), Urla ilçesindeki Balıklıova mevkisinde çıkan yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban (sağda), Urla ilçesindeki Balıklıova mevkisinde çıkan yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.