İzmir’den Et İndirim Projesi: Piyasaları Sarsacak Fiyatlar

İzmir’de Piyasa Dengelerini Değiştiren Et İndirim Projesi

Özellikle artan et fiyatları, evlerde et tüketimini zor hale getirirken, İzmir'den sevindirici bir haber geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara uygun fiyatlarla sağlıklı kırmızı et sunan bir projeye imza atıyor.

İzmir’de Et Fiyatlarına Dampak

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZTARIM AŞ tarafından işlenen Ödemiş Et Entegre Tesisi, yeni indirim projesinin merkez üssü oldu. Yerel üreticilerin hayvanlarını kesip, İZMAR marketlerinde satılacak etler için hijyenik koşullarda tedarik ediyorlar.

İZTARIM-İZMAR Entegrasyonu

İZTARIM Genel Müdürü Öztürk Kurt, tesisin tam kapasiteyle çalıştığını belirtti. Kurt, "Ödemiş Et Entegre Tesisimiz aktif bir şekilde faaliyet gösteriyor. Günlük 100 - 120 arası büyükbaş hayvan kesimi yapılıyor. Marketlerimiz için canlı hayvan tedarik ediyor, ardından kesimlerini gerçekleştiriyoruz" dedi.

İZMAR Et İndirimi

İZTARIM’ın entegre tesisinde hijyenik koşullarda üretilen etler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yeni nesil sosyal dayanışma marketi İZMAR şubelerine ulaşıyor. Bu marketlerin temel amacı, vatandaşların ihtiyaçlarını piyasa fiyatının altında bir ücretle karşılamasını sağlamak olarak belirtiliyor.

İZMAR Dana Kıyma ve Kuşbaşı Fiyatları

İZMAR şubelerinde sunulan kırmızı et fiyatları, piyasa fiyatlarının çok altında! Güncel fiyatlar şöyle:

Dana Kıyma: Sadece 575 TL

Sadece 575 TL Dana Kuşbaşı: Sadece 650 TL

Bu sosyal dayanışma marketlerinde, su, ekmek, et ve süt ürünleri gibi sağlıklı gıdaların yanı sıra, güvenilir tedarikçilerden elde edilen un, makarna, bakliyat çeşitleri, zeytin, zeytinyağı gibi diğer temel ihtiyaç maddeleri de bulunuyor.

Uygun Fiyatlı Et İçin Adresler

İzmir'de uygun ve sağlıklı et almak isteyenler için şu anki adresler: