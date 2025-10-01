İzmir'den Küresel Sumud Filosu'na Destek

Yayın Tarihi: 01.10.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 17:44
İzmir'de İsrail ablukasını kırarak insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlik, Konak ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde gerçekleştirildi.

Caddeye asılan 'Gazze'nin Umudu Küresel Sumud Filosu'na Selam Ol' yazılı pankart katılımcıların dikkatini çekti. Sokakta filo hakkında bilgilendirici panolar ve karikatürlerden oluşan bir sergi açıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından grup adına açıklama yapan Kemal Songür, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve uluslararası toplumun tutumunu eleştirdi. Songür, batılı devletlerin ve bazı Arap ülkelerinin Gazze konusunda duyarsız davrandığını, tek kaygılarının kendi menfaatleri olduğunu söyledi.

Filo hakkında bilgi veren Songür, gemilerin Gazze'ye 150 kilometre mesafede bulunduğunu belirterek, "Kim ne derse desin çocuklar, kadınlar katlediliyor. Bombalar yağıyor. Hiç mi vicdanınız yok, çocuklarınızın yüzlerine nasıl bakacaksınız?" diye konuştu.

Etkinlik kapsamında gönüllüler, filoya destek için mavi kurdele dağıttı. Organizatörler, etkinliğin 3 gün boyunca 15.00-20.00 saatleri arasında devam edeceğini bildirdi.

