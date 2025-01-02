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İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Pekin'de Yeni Yıl Konseri Verdi

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 50. sanat yılında Çin'in Pekin şehrinde unutulmaz bir Yeni Yıl Konseri gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 15:38
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Pekin'de Yeni Yıl Konseri Verdi

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Pekin'de Unutulmaz Bir Konser Verdi

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 50. sanat yılı kapsamındaki Çin turnesi ile Pekin'de ilk konserini gerçekleştirdi. Yeni Yıl Konseri, tarihi Milliyetler Kültür Sarayı'nda düzenlendi ve Hırvat şef Miran Vaupotic yönetiminde performans sergilendi. Orkestraya Türk piyanist Can Çakmur solist olarak eşlik etti.

Konserde Yükselen Melodiler

Konserde, Sergey Rahmaninov'un piyano konçertosu Paganini'nin Bir Teması Üzerine Çeşitlemeler, Pyotr İlyiç Çaykovski’nin Kuğu Gölü balesi ve Johann Strauss'un çeşitli Valslerinden eserler repertuvara alındı. Ayrıca, Çinli bestecilere ait eserlerin yanı sıra Türk besteci Ferit Tüzün'ün Çay'da Çıra eseri de dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

İlk Buluşmanın Heyecanı

Orkestra Müdürü Özge Tanrıver, “Orkestranın tarihinde Çin'de ilk defa konser vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çinli seyircilerin sıcak karşılaması bizi oldukça memnun etti.” dedi. Pekin konserinin tur kapsamında gerçekleştirilen 4. konser olduğunu belirten Tanrıver, 8 şehirde 8 konser planladıklarını da sözlerine ekledi.

Can Çakmur’dan Değerlendirme

Piyanist Can Çakmur, konser programının renkli ve güzel olduğuna dikkat çekerek, Çinli izleyicilerin tepkisinin oldukça olumlu olduğunu ifade etti. Konserlerin yapıldığı şehirlerde uluslararası orkestraların sıkça konser vermediğini belirten Çakmur, “İzleyicilerle etkileşimlerimizde gördüğümüz samimi merak, bizi motive etti.” dedi.

Kültürel İşbirliği vurgusu

Turne organizatörü Zekeriya Türkmen, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle turnenin düzenlendiğini, İkili kültürel işbirliğini geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti. Türkmen, Çinli seyircilerin ilgisi ve sıcak karşılamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gelecekte benzer projeleri sürdüreceklerini vurguladı.

Çin Turnesi Takvimi

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 25 Aralık 2024 ile 8 Ocak 2025 tarihleri arasında Çin’in çeşitli şehirlerinde konserler vermeye devam edecek. Program dahilinde, 27 Aralık’ta Linyi, 28 Aralık’ta Handan, 31 Aralık’ta Yinçuan’da performans sergilenecek. Turnenin ilerleyen günlerinde, 3 Ocak’ta Şanghay, 4 Ocak’ta Şiamın, 5 Ocak’ta Nançang ve 7 Ocak’ta Liucou şehirlerinde konserler gerçekleştirilecektir.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Çin turnesi kapsamında başkent Pekin'de Yeni Yıl Konseri...

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Çin turnesi kapsamında başkent Pekin'de Yeni Yıl Konseri gerçekleştirdi.

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