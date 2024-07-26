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İzmir Dikili'de Orman Yangınına müdahale sürüyor

Dikili'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor, bir site tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 17:47
İzmir Dikili'de Orman Yangınına müdahale sürüyor

İzmir Dikili'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Dikili ilçesinde, Çandarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine, Mavikent Sitesi tahliye edildi.

Yangınla Mücadele İçin Hızla Önlemler Alındı

Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 4 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın nedeniyle, Çandarlı-Denizköy kara yolu da trafiğe kapatıldı.

Kaymakam Avni Oral'dan Açıklama

Dikili Kaymakamlığına vekalet eden Bergama Kaymakamı Avni Oral, yangınla mücadele ekiplerine takviye yapıldığını bildirdi. Yangına müdahale için toplamda 10 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz ve diğer ekiplerin bölgede olduğu belirtildi.

Oral, "Yerleşim yerleriyle ilgili bölümde yangın kısmen kontrol altına alındı. Burada sıkıntı kalmadı. Ancak ormanlık alandaki ilerlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Şu anda tehdit altında olan bir yerleşim alanı yok, yangının konutlara sıçrama durumu söz konusu değil. Yalnızca Mavikent Sitesi'ndeki 3 evde kısmi hasar meydana geldi," dedi.

İzmir'in Dikili ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangına havadan...

İzmir'in Dikili ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangına havadan ve karadan müdahale devam etti.

İzmir'in Dikili ilçe ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangına havadan ve...

İzmir'in Dikili ilçe ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında alevlerin yaklaştığı Mavikent Sitesi, tahliye edildi.

İzmir'in Dikili ilçe ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangına havadan ve...

İzmir'in Dikili ilçe ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında alevlerin yaklaştığı Mavikent Sitesi, tahliye edildi.

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